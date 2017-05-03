NBA》四巨頭牛刀小試 勇士輕取爵士拔頭籌
勇士四大巨頭3日牛刀小試，史提芬柯瑞、杜蘭特、克雷湯普生與卓雷蒙格林合力攻下71分，金州軍團106比94輕取兵疲馬困的爵士，系列賽拔得頭籌，季後賽5連勝。
史提芬柯瑞一度在第三節拉傷小腿，退場後接受治療，第四節回到場上暖身，看起來並無大礙，全場11投7中，攻下22分、7籃板、5助攻，卓雷蒙格林17分、8籃板、6助攻，抄截與阻攻各2次，杜蘭特17分、5籃板、5助攻，克雷湯普生15分，四巨頭上場時間都沒有超過35分鐘，教練團有效保留主將體力。
爵士雖然籃板球44比37，比勇士來得多，但13次失誤大多卻被勇士反快攻而失了不少分數，尤其是第四節剩下6分24秒落後20分，比賽勝負也因此提前底定。戈貝爾13分、8籃板，海沃德與胡德各12分，
(中時電子報)
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