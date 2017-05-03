募集》國民黨主席選舉 我有話一定要問！

國民黨主席選舉電視辯論會，將在5/10舉行，有甚麼想要問國民黨準黨魁的問題，歡迎透過中時電子報臉書粉絲專頁提出。圖為候選人洪秀柱（左起）、詹啟賢、韓國瑜、吳敦義、潘維剛、郝龍斌日前到場參加電視政見會並就定位。（圖／本報系資料照片 姚志平攝）

誰來挑戰百年老店全新戰局？國民黨主席選舉將在5/20登場，六名候選人除了現任黨主席洪秀柱外、還有詹啟賢、韓國瑜、吳敦義、潘維剛及郝龍斌，各個參選人都有豐富從政資歷，也有相當的知名度，被外界視為國民黨創黨以來最熱鬧的黨魁之爭。

對六位候選人有甚麼非問不可的疑問嗎？不管藍綠，不問出身背景，都歡迎提出最想問國民黨主席候選人的題目，並可能在5/10當天，由提問人在國民黨主席電視辯論會中提出發問，請未來藍營黨魁，對民眾最大的疑問，一一說清楚講明白。

(中時電子報)