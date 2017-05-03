高雄CBike租量成長4成，不怕Obike來競爭

高雄公共腳踏車Cbike今年至今租量成長4成，全年上看突破400萬租用人次。（林宏聰攝）

新加坡Obike來勢洶洶，儘管尚未進軍高雄，但高市環保局長蔡孟裕表示，符合法令前提下，樂見民間提供更便利的綠色運具，一起減少燃油車；不過，市府對自家Cbike有信心，今年租用量成長4成，預計全年可破400萬人次。

Obike登陸台灣，目前在花蓮、台東、雙北試營運，目標拓展至全台灣，由於業者提供以手機App預約借車、車輛直接放在停車格內「隨處借還」、租借15分鐘更只要2元，比現行公共腳踏車營運模式更便利，預計將造成市場衝擊。

「Obike真的便利，但後續車輛維修、管理才是重點！」高雄公共腳踏車Cbike主管機關、高市環保局長蔡孟裕說，合法前提下，樂見更便利的綠色運具加入，共同降低燃油車，不過根據上海類似營運經驗，Obike隨處停放，恐造成市容問題。

他強調，面對Obike可能來襲，市府委託高捷公司經營的Cbike「老神在在」，至4月底為止，營運站數達222站，線上車輛數2900輛，而2016年共333萬人次租用，今年元月至4月，使用人次已達143萬6116人次，較去年同期成長42％。

環保局空噪科長鄭嵐補充說，今年和去年相比，租賃站數僅增加12%左右，但租用人次大幅成長4成，代表自行車推廣向前邁一大步，計畫在6、7月增加至300個租賃站，全年租用量預計上看400萬人次。

(中時)