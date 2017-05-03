女作家之死 名醫父聲明：女兒遺願是「預防」非究責

台南府城扶輪社社長顏國安出示手機line，表示有看到女作家A女父親的留在群組內的訊息。（程炳璋攝）

女作家透過line的台南府城扶輪社群組發出聲明。（程炳璋攝）

女作家Ａ女自縊身亡造成社會關注，她的名醫父親在3日愛女頭七這天凌晨4時許，藉著手機聊天軟體群組「台南府城扶輪社」發出4點聲明，呼籲社會記得女兒的遺願是「預防」而非究責。台南市扶輪社社長顏國安表示有收到訊息，大家都在群組內幫好友夫妻打氣、加油。

女作家A女過世第七天，社會輿論延燒，除了各界不斷有人爆料要揪出補習班狼師，也有新的補習班狼師案例被掀出來，Ａ女父親3日凌晨透過手機line群組再發出4點聲明，要大家別再究責。

Ａ女父親先PO出女兒在今年三月生日時的照片與對話，然後說出「孩子，要好好睡，以後別再有惡夢了喔」流露對愛女過世的不捨。

接著感謝社會為女兒所做的努力，他們都有看到，而且感激。並要求大家別將作品內容和作家經歷百分之百地劃上等號。

另提到，女兒本來可以為人女、為人妻、為人母的美好一生，就是她們夫妻倆餘生拚命要為台灣每一個小女孩做到的事。

最後強調，如果大家疼惜不捨女兒，請得她的遺願是「預防！」是不要再有第二個書中的女主角！而不是究責任何個人！

台南府城扶輪社社長顏國安3日出席一場飯店開幕會，證實有收到這則訊息，他說，Ａ女父親目前已非扶輪社員，但仍在連絡人群組內，事情發生以來，大家都自群組內對他打氣、加油，但知道他要處理女兒後事，不敢過度干擾。

(中時)