被列籍「中國台灣」 陳建仁：要求美方更正

美國國家科學院（NAS）昨公布最新入選的院士及外籍院士名單，我國副總統、中研院院士陳建仁及中研院院士朱敬一外籍院士，但實際查看NAS網站，發現陳建仁和朱敬一的國籍都被列為「中國台灣」（Taiwan, China）。對此，陳建仁回應，該說法有誤，將要求更正。

包含中研院院長廖俊智、前院長翁啟惠、李遠哲在內，中研院目前有38位院士獲選為美國國家科學院院士，另有6人是外籍院士，也包括新入選的陳建仁和朱敬一。

據了解，過去我國人士獲選美國國家科學院外籍院士時，國籍是註記「台灣」（Taiwan）或「中華民國」（Republic of China），此回是首度發生註記為「中國台灣」（Taiwan, China）的情形。

對此，陳建仁透過中研院回應，「中國台灣」的說法有誤，會要求美國國家科學院更正。

(中時)