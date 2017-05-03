遭襲腐蝕液潑臉恐失明 俄反對派領袖直指普丁指使
俄國反對派領袖、下屆總統大選熱門選人納瓦尼（Alexei Navalny）上周四被襲擊，他在自己位於莫斯科辦公室的附近於街上搭車，突然臉部遭人潑腐蝕性的綠色液體，他表示自己右眼因此失去80%的視力，目前仍在治療當中仍有失明危險，而他也直指這場突襲是俄國總統普丁(Vladimir Putin)也有份，也為即將到來的2018總統大選增添緊張感。
據《路透社》報導，納瓦尼被潑灑的是一種在藥店便可以買到的綠色消毒劑，會造成皮膚灼熱但並沒有傷害，不過納瓦尼在事發後表示，他的醫生告訴他自己的右眼喪失了80%的視力，他被潑灑的液體一定有被混進其他物質，而目前的喪失的視力是沒辦法恢復的，而且治療若是沒有效果仍恐讓他失明，而他也表示自己沒辦法到國外接受更好的治療，因為普丁政府以政治動機控訴他侵占罪名，讓他被禁止出國。
而潑灑綠色液體的襲擊者被普丁的支持者認出是極端民族主義團體「全國解放運動」（National Liberation Movement）的一份子，他直指普丁贊助該組織，來讓他策動這些襲擊，更說：「這件事情讓人很不開心，但我們可以怎樣？這就是2017年的俄羅斯，他們不會辯論政治，取而代之，只會用強酸淋潑你的眼睛」，他也認為警方就算有他遭襲時的監視器畫面也不會調查此事。
身為前律師的納瓦尼近年來致力於反政府及揭發政府的貪腐行為，還在今天3月時策動了一起最大的反政府遊行，被視為是反對派角逐2018年總統大位的最佳人選，不過有些明調顯示他仍不足以在選舉中成為普丁的威脅，而他日前也因為策動了3月的大遊行而被捕入獄15天，6月仍須為此案出庭。
(中時電子報)
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