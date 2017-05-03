楊柳絮易引火災 北京下令清理但禁燒
北京近日天乾物燥，又遇上楊柳飛絮的季節，由於易引火災，北京市人民政府辦公廳近日發布「關於清理楊柳絮防止發生火災的緊急通知」。通知指出，北京市各部門和各區政府要落實防火責任制，全面清理楊柳絮、及時灑水清掃，嚴禁焚燒處理。
中新網3日報導，本月1日，在北京朝陽區孫河鄉前葦溝村的一處停車場發生火災，造成90台車輛不同程度過火，經初步調查，就是明火引燃堆積的楊柳絮所導致。通知指出，各區政府、各部門、各單位要高度重視，深刻汲取朝陽區孫河鄉火災教訓，舉一反三，從嚴從緊落實各項防範措施，嚴防類似問題再次發生。
該緊急通知要求，市城市管理委、市園林綠化局、市交通委等部門和各區政府要立即行動，組織動員社會力量，落實防火責任制，圍繞居民社區、學校、加油加氣站、易燃易爆廠房倉庫、公交場站、文物古建、公園、施工工地、林地林區等重點場所和部位，及時灑水清掃，嚴禁焚燒處理。
另外，通知也提到，要嚴管火源，杜絕違法用火行為。切實加強用火、用電安全管理，嚴格執行相關操作規程。強化野外火源控制和安全用火管理，嚴禁野外燒荒、林地林區吸煙等違法用火行為。同時，並呼籲群眾舉報違法違規用火行為。
(旺報)
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