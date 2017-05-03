狂送關注眼神...女學生爆補教名師致命魅力

才女作家甩不開誘姦陰霾自殺，狼師被起底。(翻攝自臉書)

26歲才女作家走不出誘姦陰霾在住處自殺，引發社會譁然，至今事件餘波未歇，63歲陳姓狼師背景被逐一起底，包括年收千萬、愛好古董，自稱「補教界馬英九」等。究竟這名狼師平日表現，可曾透露「不倫」蛛絲馬跡？據補習班女學生所述，老師教學方式獨特，課堂經常爆滿，而他的高大身材、風趣談吐，深受女學生愛戴。

狼師誘姦女學生風波持續延燒，《鏡週刊》報導指出，曾上過該名補教名師課的女學生透露，老師高大身材、飽讀詩書的談吐，讓不少女學生相當崇拜，且他的教學風格特別，不會盡照頁數教，常會以白痴的句子解釋古文，課堂經常「一位難求」，不少人在上了大學後，還捨不得丟棄老師編的講義。

該名女學生說，老師的上課氛圍十分獨特，學生和老師對到眼，會有「被特別關注」感覺。他常在課堂上誇自己的女兒漂亮，還會用虧其他補習班老師跟女學生學生怎樣怎樣方式，去逗樂學生，而學生們私底下談及老師的話題，不外乎感覺很有錢、對老婆女兒很好等。

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(中時電子報)