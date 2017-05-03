薩德效應！韓最大連鎖超市將停在陸業務
韓媒報導，南韓最大的連鎖大型超市易買得（E-Mart）表示，進入大陸20年後，該公司將關閉在中國的業務，因為外交僵持導致的虧損擴大，以及商業條件惡化，使它難以翻盤。
韓聯社2日報導，易買得自2011年起開始縮小規模，目前在大陸開有6家門市。易買得一位負責人稱，該公司計畫在未來幾個月賣掉剩餘的門市，這些店面主要在上海及其周邊地區。
報導稱，易買得是南韓「新世界集團」旗下的主要企業，該公司1997年進入中國，目標是在該國開設1000家易買得門市，到2010年底，該公司已經在中國開設了26家門店，但到2011年的累計虧損達到1000億韓元左右。截至2016年底，儘管已經縮小規模，易買得在中國的經營虧損約為1500億韓元。
報導引述這位負責人表示：「有鑑於我們在雇員和租約方面還有協議，我們的目標是在今年年底前徹底關閉在中國的業務。」
韓聯社引述觀察人士稱，沒能把店舖和品牌本地化，是易買得退出中國的主要原因；另外，南韓部署薩德後，中韓關係持續緊張，也使易買得也遇挑戰。一位行業觀察者說：「鑑於易買得和樂天吃了這麼大的苦頭，很長時間內都不會有哪家南韓零售商願意再進入中國市場。」
(旺報)
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