超萌工作犬「土豆」 淡水打卡上班
淡水區公所響應新北市政府「零安樂零棄養」政策，上月向動保處認養一隻幼犬「土豆」，編入淡水聖賢祠管理員的行列，由於模樣可愛討喜，甫加入便成為人見人愛的新同事，區公所表示，因為土豆年紀還小，目前工作以撫慰家屬為主，日後將協助保全工作。
淡水區長巫宗仁表示，土豆於今年4月21日在聖賢祠納骨塔打卡上班後，公所同仁還特地為土豆製作了一張識別證，歡迎這位新同事，前來祭拜先人的民眾看到土豆可愛的模樣，都忍不住上前或抱或摸地逗弄一番，期盼土豆日後能持續發揮撫慰人心的功能。
動保處指出，流浪動物經收容所健康檢查及疫苗注射後，再經動保員每日餵養觀察，進行親人的社會化訓練，開放民眾免費認養，歡迎至動保處官方網站查詢相關認養資訊，給可愛的毛寳貝們一個好歸宿。
(中時)
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