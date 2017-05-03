永達退場倒數100天 高教工會籲教部訂清算校產時程
永達技術學院無預警停辦將屆滿3年，依法將進行解散清算的程序，高教工會今召開記者會，呼籲教育部立刻提出解散清算永達的時刻表，讓高達10億元的校產儘速歸公，不要再放任校董以學校轉型之名，行掏空校產之實。
高教工會組織部主任林伯儀表示，永達在2014年8月7日無預警宣布停辦，根據私校法和教育部輔導私立大學改善及停辦實施原則，大專停辦後3年未能恢復辦理或未能整頓改善，就應該依法進行解散清算程序。
林伯儀指出，過去3年來，永達屢屢嘗試透過轉型、變賣、繼續編列相關人員薪資，把校產淪為私有，105學年度財務報表的校產餘額還有11億5千多元，每年編列數千元的人數費用、業務費用預算，「一間停辦的學校，行政管理人員還編列了9千多人！」
林伯儀批，校產並非校董所有，而是來自於長久以來學生學費、政府補助和減免、教職員累積打拼而成，是為了辦學目的累積的公共資產，校董不可隨意處分。
永達的學生被迫轉學課業銜接困難、教師普遍失業，但董事會和主管機關卻沒有善盡照顧和安置的責任，「根本是一場騙局！」永達教師賴福林指出，當初學校表示不敵少子化必須關閉學校，但事實上，根本是教育部和校董聯手關閉永達，把學生和教師無情趕出校園，當初教育部承諾會照顧學生卻毫無作為，彷彿永達的學生和老師從停辦開始就從此人間蒸發。
「還要多少個永達和高鳳，教育部才會甘心？」賴福林表示，教育部一直推動轉型正義，若是教育部清算永達校產，就是一個重要的典範，希望教育部拿出魄力，依法行政。
高教工會提出3點訴求，教育部應立即提出具體時間表，使停辦三年的永達解散清算、校產回歸公有；徹查追回永達停辦以來，董事會涉嫌不當使用、遭掏空的巨額校產，全盤檢討大專院校退場機制，學校無法合乎辦學目的則主管機關應立即接管。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。