三信家商助學生圓摘＂星＂夢

三信家商科技校院繁星金榜題名學生，與師長開心合影留念。（三信家商提供）

106年度科技校院繁星日前放榜，三信家商共有13位學生上榜，升學成績優異。商業經營科的同班同學李雯馨和翁佳瑜，原本就讀普通高中，後來因興趣不合，經由國中老師推薦至三信家商就讀。甄選上國立高雄餐旅大學的餐旅暨會展行銷管理系，希望能再充實自己的語文和企劃能力，未來成為一名專業的會展行銷人才。

翁佳瑜的姐姐也是三信家商畢業校友，目前也是會計校隊選手，代表學校征戰全國商科技藝競賽等等，獲得殊榮。她特別感謝校隊王敏玲老師的悉心教導，讓她對一般學生視為畏途的會計學，產生濃厚的興趣並奠下穩固的基礎。未來希望能成為一位專業的不動產經理人。

應用外語科的鈴木杏奈，秀氣的外型和伶俐的雙眼，是校園中引人注目的日籍學生。原本居住在日本的宮城縣，因為遭逢日本311大地震的巨變，家園損壞，舉家遷至台灣。

她經由國中導師推薦至三信家商就讀應用外語科，獲文藻外語大學英國語文系錄取，未來希望成為專業的商業人才，報答媽媽的養育和照顧之恩。

美容科鄭筑方，曾榮獲105學年度全國家事類技藝競賽金手獎美髮組第二名，以技優保送國立臺中科技大學美容系，此次又摘星成功，錄取上台南應用科技大學美容造型設計系。

餐飲管理科宋育玲，她深信機會是靠自己努力爭取來的，要成功就是要不斷力爭上游。透過繁星計畫錄取上國立勤益大學的休閒產業管理系，正圓了她的夢想。

13位金榜題名學生分別是餐飲管理科宋育玲錄取國立勤益科技大學休閒產業管理系、商業經營科李雯馨錄取國立高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系、商業經營科翁佳瑜錄取國立屏東大學不動產經營學系、應用外語科鈴木杏奈錄取文藻外語大學英國語文系、商業經營科日文組張瀠方錄取南臺科技大學企業管理系、廣告設計科蘇鈺婷錄取南臺科技大學視覺傳達設計系動畫設計組、美容科鄭筑方錄取台南應用科技大學美容造型設計系、觀光科周于鵑錄取樹德科技大學休閒與觀光管理系、幼保科梁文意錄取樹德科技大學兒童與家庭服務系。廣告設計科何羿臻錄取崑山科技大學視覺傳達設計系、餐飲管理科洪沂澂錄取遠東科技大學餐飲管理系及餐飲管理科鄭筱靜錄取弘光科技大學物理治療系。

(中時)