政策髮夾彎 北一女成功又要設為會考考場

教育部國教署長邱乾國（前排左二）宣布，國中會考恢復北一女、成功高中考場。（林志成攝）

今年國中教育會考5月20日、21日兩天舉行，因為擔心520陳抗活動影響到考試，教育部原本要將在北一女、成功高中應考的考生，分別調整至師大附中、建中應試。不過，在反年改團體保證不會影響考生應試下，教育部今天宣布，恢復北一女、成功高中考場。

今年國中會考有24萬3564人報名，試務單位已在4月14日寄出准考證，考生5月20日、21日兩天在哪個試場考試，均已定案。不過，因為傳出反年改團體520要上街頭抗議，為避免他們影響考試，教育部4月25日宣布取消陳抗熱區內的北一女及成功高中考場，將考生分別安排到師大附中及建中應試，共1664人受影響。

但教育部調整考場，並未獲家長支持，弘道國中家長會甚至做成「堅持不換」的決議，一定要讓他們小孩到北一女要考。此外，反年改團體也很不爽，他們尚未決定520是否上街頭，教育部這項決定陷他們於不義，讓他們背黑鍋。

為此，教育部今天召開緊急會議，反年改團體保證陳情抗議活動不會在考場周邊進行，也一定不會影響到考生應試，受影響國中的家長會也不希望原先考場有所改變，因此大家簽署共同聲明，恢復北一女及成功高中考場。

教育部國教署長邱乾國說，4月25日決定調整考場的原因已不存在，因此決定讓北一女、成功高中恢復成為今年會考考場。台北市國中家長會聯合會將與各國中家長會組成家長服務隊，協助各考場安全、交通維護及相關考生服務。

全國公務人員協會、全國教育產業總工會、台灣警消聯盟、「八百壯士」等團體均承諾，5月20日、21日國中會考期間，他們絕不會在考場周邊進行任何形式的集會、遊行及活動，以維護考生權益。台北市政府也表示，考試期間擴大管制考場周邊集會使用道路之申請，包含廢止已同意於5月20日、21日考場周邊之路權。

全國公務人員協會理事長李來希說，520當天會不會有陳抗活動，目前還不確定，還要看政府及立法院對於年改法案的態度。對於教育部之前以反年改團體要上街頭而調整考場，他認為這是假議題，因此造成社會不安，他非常遺憾。他強調，520即使發動陳抗，也一定不會影響到考生。

(中時)