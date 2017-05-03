購車糾紛 金門撞球館暗夜遭砸店開槍
金門金湖鎮重劃區內1家休閒撞球館日前發生8名男子分持掍棒、鐵條和BB槍「砸店」事件，警方初步調查疑係購車糾紛引起，目前已通知張姓男子等5人到案，尚有何嫌等3人未到案接受調查。
警方調查，本月1日21時許，以何姓主嫌為首的10餘名男子駕車至金湖鎮重劃區內1家休閒撞球館，其中8人分持掍棒、鐵條、BB槍衝入店內砸毀大門、飲料櫃玻璃，王姓店主並被BB槍擊中數發，造成右臉頰和左腹部等處破皮紅腫。
警方據報趕抵現場，滋事民眾早已跑光光，只得調閱周邊錄影監視器畫面，並鎖定4輛可疑自小客車，但因犯嫌車輛使用膠帶遮住車牌，增加追查的難度。
警方再以同心圓方式，擴大調閱車輛行進動線，發現其中1輛往金門醫院方向開去，立即趕往盤查，確認張姓男子在砸東西時遭玻璃割傷，隨後陸續通知他和另4名同夥到案說明。
警方指出，初步調查衝突原因是購車糾紛引起，犯案過程前後僅約1分鐘，目前尚有何某等3人未到案接受調查。若拒不到案，將向檢方聲請拘票，務求在最短時間內偵結，還給鄉親安全的生活環境。
(中時)
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