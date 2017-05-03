同志遭壓迫史料將展出 11日華山登場

伴侶盟將策展。（陳宜加攝）

伴侶盟將蔡英文與邱太三觀展。（伴侶盟提供）

特展呈現同志遭壓迫的史料。（伴侶盟提供）

「如果原諒是一門很難的學問，那麼同志人人都是『大師』。」同婚釋憲結果即將出爐，適逢5月17日「國際不再恐同日」，伴侶盟策辦「See Through：正視」特展，曝光國內曾真實發生同志被壓迫的史料與奮鬥軌跡，盼喚起更多人思考、對話，讓台灣不再恐同，並邀蔡英文總統、法務部長邱太三到場觀展。

伴侶盟理事長許秀雯表示，1990年5月17日，世界衛生組織將同性戀從國際疾病與相關健康統計分類中刪除，訂為國際不再恐同日（International Day against Homophobia, Transphobia, and Biphobia），也是同志人權紀念日。

她指出，今年適逢520蔡英文總統就職周年、5月24日台灣更將迎接大法官首次針對同婚釋憲結果，全球關注台灣能否成為亞洲首個實現婚姻平權的國家。因此策辦特展，希望讓反對婚姻平權者，正視同志長期被迫害的過去。

許秀雯說，30年前入伍服役的W先生，向軍方出櫃後遭停役，原因載明為「同性戀」，導致他因此不見諒於家庭，黯然離台赴日求學、生活。W先生的遭遇也證明，我國軍方過去確實曾將同性戀視為不堪服役的疾病。

特展規畫台灣石牆區，以美國同運史上著名的「石牆事件」為象徵，展出W先生當年的停役令，以及近70年間、總計30多則關於同志遭迫害的報紙重大新聞，例如1969年曾有新聞寫：「蓄長髮男子是不男不女的東西。」

許秀雯表示，W先生案例只是冰山一角，台灣有太多同志因性傾向而受壓迫、甚至被迫出走、流亡，付出沈重代價。不少同志生命不斷流逝，正是因為國家、政府與社會無法給予支持，法律也恐同、排除同志應獲保障。

此外，特展也設置「同志平權之路區」，被譽為台灣同運先鋒、也是這次同婚釋憲聲請人祁家威，提供個人自1986年起，30多年間為婚姻平權請命的各種資料，包括大法官不受理的釋憲聲請書、歷年訴訟書狀與報導等史料。

「如果原諒是一門很難的學問，那麼同志人人都是大師，被迫原諒、再原諒。因為不原諒，恐怕無法熬到現在。」祁家威說，奮鬥30年歲月不算短，歧視卻還在社會上不斷發生，婚姻平權推動至今仍舉棋不定，語畢泣不成聲。

特展將自11日至18日於華山1914文化創意產業園區登場，知名設計師聶永真操刀主視覺，以眼鏡呼應主題「正視」，左鏡片因恐懼破裂、右鏡片則有和平符號，眼鏡意象也讓人聯想到約翰藍儂，及其對於愛情的經典名言。

(中時)