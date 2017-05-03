才女作家之死 勵馨籲建狼師追蹤機制

才女作家之死，勵馨基金會今天呼籲，政府應正視問題、建立追蹤機制，同時社會也要支持被害人勇敢求救。勵馨今年並推出《拾蒂三部曲》舞台劇，搬演未成年少女非預期懷孕故事，要讓社會正視性別歧視與性歧視問題。

勵馨與劇作家郝妮爾合作，自製訴說「台灣陰道故事」的《拾蒂三部曲》，忠實呈現個案真實故事，習慣寫日記的女孩，原本寫下的都是美好事物，卻在未成年非預期懷孕的「末日經驗」後變調，不敢買驗孕棒而用偷的。

勵馨指出，透過主角心情轉折，體會少女如何承受社會歧視，擔心被指責「不是好女孩」、「性氾濫」，更不敢面對父母、同學。劇情著重於性別歧視、性歧視，呼籲「支持代替譴責、理解代替標籤」，才有勇氣迎接未來挑戰。

勵馨執行長紀惠容說，台灣文化仍充斥「男主動、女被動」性別刻板印象，少女往往不敢主張性權力或性協商權，社會對於非預期懷孕也存在迷思。「拾蒂」即象徵拾起被忽略、受壓迫、受傷女子生命故事，重新檢視傳統觀點。

此外，近期才女作家之死，引發社會高度關注。紀惠容認為，必須嚴肅面對讓性受害者減少，台灣每年約有4、50名狼師遭解聘，卻未建立追蹤管道，有人轉到育幼院、補教業，再犯後又持續轉往別處繼續工作，非常危險。

她強調，面對權力關係不對等，被害人要勇敢求救，社會更要支持他們願意說出口，許多狼師利用情感、崇拜或信任誘拐，被害人起初可能尚未意識到，直到遭侵犯，卻已無法說不，但外界不應譴責，而應給予專業協助與陪伴。

「一定要找人幫忙，不要自己舔傷口。」衛生福利部保護服務司副司長林維言也呼籲，求助方能讓加害者繩之以法，受害者求助不代表暴露、曝光，政府絕對有隱私保密責任，今年並成立性侵害創傷復原中心，照顧被害人情緒。

(中時)