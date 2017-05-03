浩鼎案 翁啟惠抨擊檢方時間錯置 引用法規錯誤

前中研院長翁啟惠(中)出庭。(黃世麒攝)

前中研院長翁啟惠的夫人劉映理。(黃世麒攝)

士林地方法院今天早上開庭審理浩鼎案，前中央研究院院長翁啟惠、浩鼎公司董事長張念慈，被控涉嫌不違背職務、違背職務收賄罪，翁啟惠答辯，與浩鼎公司接觸是「創作人」身份，從未以院長身份對外簽訂技轉契約，都是副院長決定。張念慈則說，以他們10幾年好友，沒有「動機」行賄，檢方提出「中研院技術移轉利益衝突迴避處理原則」上，翁啟惠在簽名，同意揭露利益衝突，但事實卻沒有。法官諭知6月18日再次開庭。

法官今天開庭進行準備程序，針對檢方提出的證據，要求變檢、辯表示意見，針對3000張股票的資金來源，檢方認定是由張念慈向尹衍樑借錢，以每股31元，總金額9300萬台幣，賣出獲利1億8500多萬，扣除成本歸還尹衍樑，剩餘金錢透過證券營業員轉投資

翁啟惠說，女兒授權他可以交易、處分股票，資金也是自己的錢，賣出後再轉買其他股票，則是聽從理財專員的建議，與浩鼎技術移轉並無關連。

另外，檢方認為還沒有簽約就讓浩鼎公司人員進入中研院，已經違反規定，但翁啟惠稱，這是「產學合作」，並非技轉。

翁強調，他從學生時代就發明醣分子技術，之後不斷提升，但依照中研院的規定，從2003年以來，都是由智財技轉處承辦，再交由副院長與技轉單位簽約，從未交給院長。

張念慈則說，他和翁啟惠是10幾年的好朋友，一起創立Optimer公司，以時間點來看，當時不是浩鼎公司的董事，沒有「動機」賄賂翁，至於150萬股技術股，檢察官說他想要送給翁，但實際上沒有，翁也不知道有這技術股，一切都是檢察官的「誤解」。

翁啟惠開庭結束後表示：「檢察官對於技轉有相當大的誤解，廠商還是要冒很大的風險，投入很大的資金，才會有成功的可能，怎麼會有行賄！」，並表示，技轉流程最高只到副院長，行政流程他完全無法插手，「利益衝突原則」當中，翁啟惠是創作人、發明人，沒有承辦技轉事務，並沒有規範他，檢察官時間錯置、引用法規也不對，就連對於英文電子郵件也有誤解。

(中時)