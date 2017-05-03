未成年成詐欺潮流？ 警逮捕17歲女車手

桃園洪姓少女（中）加入詐騙集團，日前與姜姓男子（左）到新竹市取款時被警方逮捕。（徐養齡翻攝）

桃園洪姓少女（中）加入詐騙集團，不料剛得手15萬元贓款就被警方逮捕。（徐養齡翻攝）

新竹市洪姓婦人遭詐騙集團控制，被迫到公設停車場交付15萬元保證金，幸好警方暗中掌握線報，及時將2名車手逮捕，追回贓款，意外發現其中1人竟是17歲未成年少女，落網後嚇得臉色發白，哭訴「人家第1次出差就被抓！」

詐欺潮流讓台灣「名揚國際」，近來警方發現，詐欺車手年齡層有逐漸下降趨勢，不少落網車手皆為未成年，研判詐騙集團可能看準中輟、休學生涉世未深，也較好吸收，就算落網刑責也不高，因此專找未成年下手。

警方調查，洪婦日前接到不明來電，對方指稱她兒子積欠240萬元毒品貨款，要求立即支付保證金15萬元，否則會對其子不利。婦人起初猜測對方是詐騙集團，通話間偷偷拿另支手機打給兒子。

不料她兒子當時在學校上課，接通後可能說話音量太小，婦人一時沒聽清楚，誤以為兒子真的被毒品集團挾持，趕緊與女兒開車出門領錢。

詐騙集團指示洪婦將款項帶到東大路橋下停車場，放在車旁的柱子下，婦人擔心兒子遭遇不測，一律照辦。

警方暗中掌握線報，到場後發現未成年洪姓少女與姜姓同夥一前一後守在停車場出入口，形跡相當可疑，沒多久少女便走到柱子旁拿錢，警方見狀立刻一擁而上，逮捕2嫌，順利救回贓款。

警方發現被害婦人尚未走遠，趕緊上前將她攔下並表明身分，但婦人已被騙得團團轉，看到便衣刑警也分不清真偽，焦急說「我已經不知道要相信誰了！」

少女落網後落寞告訴警方，她高中休學後在友人介紹下加入詐騙集團，起初以為只是作跑腿打工，這次是她第1次出差，不料就被抓。警方分別從她和同行男子身上搜出吸食器和玻璃球，訊後依詐欺、毒品罪嫌移送地檢署及少年法庭偵辦。

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(中時)