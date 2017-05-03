中國武術自欺欺人？ 他嘆：變成商業包裝下民族主義產物

大陸格鬥狂人徐曉冬(右)在直播的公開挑戰中以極短時間擊敗雷公太極創始人魏雷(左)。(圖／截自網路直播）

近來因「20秒KO」太極拳師魏雷的MMA格鬥家徐曉冬，持續引發話題熱議，由於他不斷地詆毀傳統武術，讓其瞬間成為武林公敵，同時也掀起各界對傳統武術價值的議論。對此，曾有數年習武經驗的中國媒體人李江表示，自己從不迷信中國武術的實戰效果，更點出長久以來，許多難以考證的「武師」皆成商業包裝下的民族主義產物。

昨（2）日，李江於《金融時報》發表一篇題為「中國武術不能自欺欺人」的評論。他開頭及表示，徐曉冬的勝出，讓傳統武術頗為尷尬，但以自己過去數年的習武經驗來看，整體而言，中國武術界的訓練方式基本上不習慣加入技擊環節，導致練習者不懂得如何搏擊；而他也特別提到，詠春拳的訓練就不同，完全圍繞實戰進行，這也是其能風靡全球的原因，至於太極，就偏向健身效果。

不過，要說傳統武術不具備技擊功能，李江也不認同，他指出畢竟傳統武術的誕生就是伴隨著格鬥的意義；但遺憾的是，其真正義含已漸漸地消失，「徐曉冬所揭開的，不過是一個刻意被掩蓋的事實罷了。」

李江進一步稱，長期以來中國武術界存有某種利益的共謀，使得許多不具真正格鬥技巧的拳師，打著傳統文化之名，卻行欺騙與謀取私利之實。且為維護這些私利和榮譽，中國武術界更延續一種神祕主義的話語，來對中國武術進行包裝。

同時，又加上民族悲情和民族自卑泛濫，「中國人對復仇和自信的渴望往往外化為集體意淫行為。」李江特別點出，一個個難以考證是否存在的武師，像是黃飛鴻、霍元甲到陳真等，皆商業包裝成民族主義下的產物。

文末，李江認為，中國傳統武術的健身價值確實不可否認，但若它繼續故步自封自欺欺人，恐終將走向沒落的的宿命。

(中時電子報)