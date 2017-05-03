審前瞻爆衝突 蔡英文：國民黨杯葛人民都看見了

民進黨主席蔡英文3日出席民進黨中常會。（陳信翰攝）

針對立法院審議年金及前瞻建設條例草案，引起朝野衝突一事，總統兼民進黨主席蔡英文表示，國民黨的杯葛，她相信全國人民都看見了；面對無理的杯葛，大家的委屈跟容忍，都是為了要換得台灣進步跟改革的機會。

民進黨發言人邱莉莉在中常會後轉述蔡英文致詞，蔡英文說，剛才立委李俊俋的說明，這幾天立法院審議年金改革跟前瞻建設的過程中，國民黨的杯葛，我們透過新聞跟國會頻道的轉播，她相信全國人民都看見了，她要跟（民進黨）黨團說一聲辛苦了。

蔡英文強調，他們是執政黨，社會對他們有很嚴格的檢驗標準，面對無理的杯葛，大家的委屈跟容忍，都是為了要換得台灣進步跟改革的機會。

蔡英文表示，她也希望在野黨了解，建設不會分藍綠，建設的成果所有人民都可以共享，改革也不會分藍綠，改革的成果可以讓每一個人的退休生活得到最基本的保障。

蔡英文說，阻擋建設、阻撓改革對國家的未來只有傷害，過去民進黨也在野過，但只要是民意支持，能讓台灣的發展有幫助的案子，像是治水、擴大內需，他們雖然嚴格監督，但也不會惡意杯葛。

蔡英文指出，他們是執政黨，也是國會的最大黨，應該要給在野黨空間，他們也絕對接受嚴格的審查，但他們不能接受現在這種漫無目的的程序拖延。台灣不能錯過這次改變的機會，我們希望大家一起來堅持、一起來加油！

(中時)