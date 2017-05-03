父飽受病痛折磨辭世 穆熙妍：「你下輩子還要做我爸」

穆熙妍難以接受父親辭世噩耗。(圖/本報系資料照)

藝人穆熙妍是昱晶集團千金，自幼家教救甚為嚴格，讓她一度埋怨父親偏心不講理，後來才知父親將對她的愛都埋在心中，如今父親因為久病未癒辭世，讓她至今仍難以接受，甚至不斷催眠自己父親仍活在世上。

她表示父親是個觀念古板的男人，只要言行舉止不合禮數，就會被視為丟家族的臉，立刻破口大罵，移民國外時有男同學上門問功課，父親得知後竟足足訓話三小時，還一度從八國聯軍開始講起，縱使如父親依舊是她這輩子最愛的男人，她也知道不擅於言詞表達的父親，私底下則是以她這個女兒為傲，她回憶起永遠高高在上的父親，竟曾擔憂她在外工作沒房子落腳，竟低聲下氣和屋主商量「想賣多少錢，我女兒不能沒地方住」。

不過身體一向硬朗的父親，從去年秋天就頻繁進出醫院，連多位名醫都束手無策，不想讓家人擔憂的父親，仍咬牙苦撐配合各種療程，讓家人見狀皆相當不捨，面對油盡燈枯的父親，也讓穆熙妍及時表達愛意，甚至與父親約定「下輩子，你還要做我爸爸」，但當下父親只能眼泛淚光點頭示意，已經沒有任何力氣再做回應。

父親雖然已經辭世，但穆熙妍心裡仍無法接受，認為是老天爺開的大玩笑，會拖到此時才在臉書公布噩耗，主要是認為如果不說出來，所有事情就不會成真，也希望大家多給她一點時間適應，這篇文章讓許多網友看了熱淚盈眶，紛紛留言安慰「爸爸今生能夠擁有你，就是最幸福的了」、「要為爸爸把日子過得更好」。

(中時電子報)