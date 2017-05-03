跌倒後逞強上班 柯P自爆痛到兩周下不了床

台北市長柯文哲今天受邀至世新大學演講，以「我的故事」為題，分享自己從政理念、政策等。柯提到，日前出席世大運場館台北田徑場完工活動，試跑時意外跌倒，引起年輕網友瘋傳，柯文哲今自爆，「其實跌倒後痛到兩個禮拜都下不了床」，但還是要工作，藉此勉勵台下學生，「在哪裡跌倒，站起來就好。」

柯文哲說，跌倒時其實很痛，但面對記者詢問「痛不痛？」還是故作沒事，只能新作的跑道彈性不錯。時隔多天，市長夫人陳佩琪在廣播節目爆料，柯跑步摔倒可能肋骨斷裂或是肝出血，柯文哲也只坦承，可能有內傷，但肋骨也只能讓它慢慢癒合。

柯文哲今主動提到自己的傷勢，他說，當下其實痛到站不起來，但還是要跑完。之後兩個禮拜都痛到下不了床，「但還是要認命上班」，藉此他勉勵學子，跌倒了站起來就好，還是要努力衝到終點。

(中時)