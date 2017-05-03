國際羽總專訪 戴資穎展現球后氣質

戴資穎在1日下午返台時回應球衣事件，針對協會指出，將量身打造，她則表示，這是每個選手都遇到的問題，應該是要為所有選手去改善，不是只有她。（陳麒全攝）

戴資穎國際羽總訪談

23歲的戴資穎登上世界羽球球后，其實在此之前，重視羽球的國家例如印度，早就對小戴相當熟悉。這次國際羽總 (BWF)更以人物專訪的方式向世界介紹這位來自台灣的新科球后。小戴謙和的態度也讓外媒讚譽有加。「我從沒想過我會得到任何冠軍，但我總是全力以赴，我只是不想讓大家失望，要讓他們看到最精采的比賽。」

「在我香港的比賽之前，大家幫我計算積分，告訴我打贏就變世界第1。當時我在準決賽碰到馬琳，她非常厲害，我在想就算她會贏，我也不會讓她輕鬆獲勝，結果打到最後是我贏了。我在決賽獲勝登上世界第1，這從來不是我的目標，但我很高興我努力做到了最好。」

小戴揚威世界，也攻佔了台灣各大媒體的頭條，對她而言，世界球后的意義是什麼？小戴說：「這不是目標，只是結果，我也不在意能保持第1多久，世界第1也不代表我不會輸。我最喜歡的地方是每次選手出場介紹時，他們都會強調我是世界第1，不管我只保持1周或是10年，大家一直都會把我當成世界第1，這對我來說就已經OK了。」

「大家會開始研究我，我只能想辦法減少失誤，不讓對手有機可乘，也不能一直用佯攻和切球。我重視訓練過程多過比賽結果，只要我把練習成果都派上用場，我的練習才有意義。」

當面對世大運與世錦賽撞期的抉擇，小戴決定參加世大運，她覺得這沒什麼可猶豫的，畢竟世大運是少有的在台灣主場打國際賽的機會。「我不想錯過這個機會，希望我的狀態能夠保持，明年再去參加世錦賽。」羽總也表示很遺憾沒辦法在今年世錦賽看到小戴優美的身手。

(中時電子報)