全國學生創意戲劇競賽 中山工商雙特優

高雄中山工商幼兒保育科學生參加全國學生創意戲劇競賽，分別以「誰的斗笠」、「想扮髮」，獲得光影偶組和綜合偶組特優。（中山工商提供）

高雄中山工商幼兒保育科學生參加「全國學生創意戲劇競賽」，分別以「誰的斗笠」、「想扮髮」，獲得光影偶組和綜合偶組特優第一名，成績宣布時，師生們回想起長時間犧牲假日排練的辛苦，當場互相擁抱、喜極而泣。

中山工商校長林昭億指出，光影偶組參賽師生改良傳統皮影戲，除了紙偶外今年更加入人影，讓整體豐富性提升不少，而學生們平時不太會說台語，為了念台語台詞，晚自習練習、假日也到校排練，起初很挫折，後來漸入佳境，愈練愈起勁。

指導老師林雯玉說，去年參賽成績也不錯，獲得優勝，造成今年學生們無形中的壓力，為了讓劇本臻於完美，修了再修，而且偶劇講究團隊默契，稍微差錯就前功盡棄，過程中同學挫折感很大，老師們只好扮演啦啦隊角色，一再鼓勵讓他們重拾信心。

這項賽事由國立台灣藝術教育館主辦，日前在雲科大表演廳舉行，中山工商幼兒保育科二年級生參賽，在現代偶戲組的光影偶戲組和綜合偶組，奪得雙特優佳績。

其中，今年新增的綜合偶組，是利用偶具演變出故事情節，幫助幼兒學習英文更有趣，不再只是無聊的背誦。

(中時)