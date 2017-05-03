全國學生創意戲劇競賽 中山工商雙特優
高雄中山工商幼兒保育科學生參加「全國學生創意戲劇競賽」，分別以「誰的斗笠」、「想扮髮」，獲得光影偶組和綜合偶組特優第一名，成績宣布時，師生們回想起長時間犧牲假日排練的辛苦，當場互相擁抱、喜極而泣。
中山工商校長林昭億指出，光影偶組參賽師生改良傳統皮影戲，除了紙偶外今年更加入人影，讓整體豐富性提升不少，而學生們平時不太會說台語，為了念台語台詞，晚自習練習、假日也到校排練，起初很挫折，後來漸入佳境，愈練愈起勁。
指導老師林雯玉說，去年參賽成績也不錯，獲得優勝，造成今年學生們無形中的壓力，為了讓劇本臻於完美，修了再修，而且偶劇講究團隊默契，稍微差錯就前功盡棄，過程中同學挫折感很大，老師們只好扮演啦啦隊角色，一再鼓勵讓他們重拾信心。
這項賽事由國立台灣藝術教育館主辦，日前在雲科大表演廳舉行，中山工商幼兒保育科二年級生參賽，在現代偶戲組的光影偶戲組和綜合偶組，奪得雙特優佳績。
其中，今年新增的綜合偶組，是利用偶具演變出故事情節，幫助幼兒學習英文更有趣，不再只是無聊的背誦。
(中時)
關鍵字：高雄、全國學生創意戲劇競賽
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。