童綜合醫院優化驗血流程 健保卡可查檢驗報告

童綜合醫院引進自動報到機，讓一般民眾與行動不便、高齡者分流。（王文吉攝）

童綜合醫院增設「小兒抽血室」，避免嬰幼兒哭鬧聲，影響隔鄰受檢者。（王文吉攝）

另有嬰兒抽血檯，替寶寶做抽血檢驗服務。（王文吉攝）

童綜合醫院檢驗科規劃無障礙櫃檯，優先提供需要民眾使用。（王文吉攝）

驗血流程冗長耗時，童綜合醫院發起「檢驗科」軟硬體優化，除引進智慧管理系統，並增設抽血櫃台、兒童抽血室，獨立隔間讓民眾不受鄰座干擾，整體動線採智能設計，優先服務高齡及身心障礙者，而為保有個人隱私，設計二進式等候區，還能用健保卡查詢驗血報告。

童綜合醫院病理科顧問陳順良分析，該院尖峰時段等候區病患擁擠，而且抽血動線繁複，尤其嬰幼兒哭鬧聲，影響隔鄰受檢者，因此發起為期半年的檢驗科「優化再造」計畫。

陳順良表示，自動報到機可節省排隊時間，並引導病患分流，優先服務行動不便的民眾與高齡者；全自動備管系統接收受檢者報到資訊後，會自動列印條碼並黏貼到採血管上，當抽血叫號時，試管會自動傳送至抽血櫃台，透過醫檢師確認身份，可保證抽血的正確性。

血液檢體採集後，試管由輸送帶快速送至中央實驗室進行檢驗。陳順良說，急件檢驗約40分鐘，醫師即可由電腦查詢報告，受檢者也可利用健保卡自行查詢血糖及肝、腎功能指數。

(中時)

院內重新規劃獨立驗血空間，兼顧受檢者的個人隱私。（王文吉攝）