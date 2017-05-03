因病暴肥30公斤 60歲萬梓良久違現身
港星萬梓良曾在1988年憑《大頭仔》獲得金馬影帝，近年卻因罹患糖尿病，已4年沒拍戲，並多次被媒體直擊暴肥模樣，而日前他的經紀人在微博分享他向大家問好的影片，60歲的他面色紅潤，精神看來不錯，不過兩鬢斑白、明顯發福的外型，已和當年的帥氣模樣有些出入。
萬梓良過去曾和女星恬妞有過一段4年婚姻，之後再娶了小17歲的洛陽妻子，育有一子，接著他把事業重心移至大陸，還經營服裝店，有時也會回香港拍港劇，但本來預計66歲退休的他，去年出席活動時，透露因為糖尿病的關係，便打算提前至60歲退休。
萬梓良曾自曝是因遺傳性糖尿病打了胰島素，才導致暴肥30公斤，近年則靠服藥以及運動穩定病情，雖說要提前退休，但他也表示想退居幕後，導演或監製更多作品給自己和觀眾留念。
(中時電子報)
關鍵字：萬梓良
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