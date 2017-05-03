查到了 司改讓總統擴權的人是他
司法改革國是會議4月24日決議，未來最高法院和最高行政法院法官由總統任命，外界痛批總統擴權，傳蔡英文認為自己「遭陷害」，下令徹查，發現這項改革方案，出自司法院祕書長呂太郎之手。
司改會決議讓終審法官由總統任命，而非立法院同意，引發軒然大波。蔡英文遭痛批「擴權」後下令徹查，結果發現此一版本是由司法院祕書長呂太郎所草擬。【鏡週刊】報導，府方人士指出，蔡英文非常不能諒解。
對此，呂太郎坦承確有草擬提案，但均與司法院長許宗力及院內相關首長進行討論後決定，原本的提案，的確有經立院同意後任命，但因有最高院庭長認為，法官是審個案，終審法院法官不宜經國會任命，才做此提案。呂太郎坦承的確沒事先告訴總統，「總統因此遭質疑，總統是受委屈了」。
(中時電子報)
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