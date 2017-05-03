沒人認得！奧斯卡影帝參加派對被趕出場

艾迪瑞德曼被保安趕出場！（圖／達志影像）

憑藉《愛的萬物論》拿下奧斯卡影帝的英國男星艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne），前日帶著老婆Hannah Bagshawe參加Met Gala晚宴，隨後還受邀出席了蕾哈娜在夜店舉辦的私人派對，但顧門的保安顯然不認得奧斯卡影帝，竟然將他趕出去。

蕾哈娜在Met Gala結束後還舉辦了After Party，包含歌手凱蒂佩芮、Rita Ora、荷莉貝瑞以及凱特哈德森等人都現身，至於艾迪瑞德曼也帶著愛妻錢去參加，只是該場派對人實在太多，保安為了控管人數，加上似乎不太認得奧斯卡影帝，艾迪瑞德曼就被趕出場，被拒絕後他面露不悅，最後只好和老婆離開，相當尷尬。

(中時電子報)