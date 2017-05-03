中職5／7猿獅大戰 中時電子報直播！

桃猿洋將道恩斯（Darin Downs）開季表現穩定。（中央社）

中華職棒Lamigo桃猿隊22日晚間在桃園主場迎戰中信兄弟，最終以6比4獲勝，桃猿拿下主場10連勝，同時也是隊史主場最多連勝紀錄。賽後選手在場中開心慶祝。中央社記者張新偉攝 106年4月22日

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中職本周日(7號)將舉行統一獅與Lamigo桃猿本周三連戰的最後一戰，統一獅2日終止本季最長7連敗，重整起鼓，桃猿本季至今靠著完整的洋投的完整戰力，有望成為本季首支達到20勝的隊伍，7日當天中時電子報，也將與Eleven Sports合作進行現場直播，歡迎民眾收看。

桃猿本季開季至今，靠著今年洋投賽格威、道恩斯與史博威的穩定發揮，到今(3)日以16勝9敗暫居首位，三位洋投也在投手自責分率排行榜中排名前3位，在今年球場上展現十足壓制力，加上牛棚部分今年也較為穩定，林柏佑與陳禹勳組成的勝利方程式，目前團隊自責分率3.59，成為球隊今年領先群雄的關鍵。

中職統一7-ELEVEn獅隊35歲投手「嘟嘟」潘威倫（前）2日本季首場先發，6局無失分好投，助球隊10比1勝富邦悍將隊，拿下本季首勝，也是中華職業棒球大聯盟史上第1個生涯130勝的投手。（統一7-ELEVEn獅提供）中央社記者林宏翰傳真 106年5月2日

統一獅今年總教練換上黃甘霖，球隊也打出年輕氣象，開季戰績方面始終緊咬住桃猿，不過近期苦吞7連敗，直到2日才靠著老將潘威倫好投終止連敗，本周末三連戰客場對上桃猿，將攸關能否繼續咬住戰績的關鍵系列戰。

而今年桃猿本季主場賽事戰績出色，今年開季就拉出一波開季10連勝，為本季主場勝率最高的球隊，統一將面臨強大挑戰。

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本周末桃猿也將在桃園主場進行本季第三個主題趴「YOKOSO桃猿」，將日系加油風格帶進球場，週日也將邀請大型音樂劇《愛呀！我的媽》的主角曾國城、黃嘉千、Erika(劉艾立)、許逸聖登板開球。

《ELEVEN SPORTS》成立於2015年，為全球頂尖體育賽事及國內關注賽事轉播單位，全天候HD高畫質轉播，由專業製播單位把關，每年直播賽事超過3,500小時。轉播賽事包含桃猿Lamigo全主場賽事、日本職棒阪神虎全主場賽事、美國職籃NBA、英格蘭超級足球聯賽、足總盃、義大利甲級足球聯賽、世足會外賽歐洲區及南美區，以及國人關注的世界桌球巡迴賽、羽球亞錦賽等。

(中時電子報)