中職5／7猿獅大戰 中時電子報直播！
中職本周日(7號)將舉行統一獅與Lamigo桃猿本周三連戰的最後一戰，統一獅2日終止本季最長7連敗，重整起鼓，桃猿本季至今靠著完整的洋投的完整戰力，有望成為本季首支達到20勝的隊伍，7日當天中時電子報，也將與Eleven Sports合作進行現場直播，歡迎民眾收看。
桃猿本季開季至今，靠著今年洋投賽格威、道恩斯與史博威的穩定發揮，到今(3)日以16勝9敗暫居首位，三位洋投也在投手自責分率排行榜中排名前3位，在今年球場上展現十足壓制力，加上牛棚部分今年也較為穩定，林柏佑與陳禹勳組成的勝利方程式，目前團隊自責分率3.59，成為球隊今年領先群雄的關鍵。
統一獅今年總教練換上黃甘霖，球隊也打出年輕氣象，開季戰績方面始終緊咬住桃猿，不過近期苦吞7連敗，直到2日才靠著老將潘威倫好投終止連敗，本周末三連戰客場對上桃猿，將攸關能否繼續咬住戰績的關鍵系列戰。
而今年桃猿本季主場賽事戰績出色，今年開季就拉出一波開季10連勝，為本季主場勝率最高的球隊，統一將面臨強大挑戰。
本周末桃猿也將在桃園主場進行本季第三個主題趴「YOKOSO桃猿」，將日系加油風格帶進球場，週日也將邀請大型音樂劇《愛呀！我的媽》的主角曾國城、黃嘉千、Erika(劉艾立)、許逸聖登板開球。
《ELEVEN SPORTS》成立於2015年，為全球頂尖體育賽事及國內關注賽事轉播單位，全天候HD高畫質轉播，由專業製播單位把關，每年直播賽事超過3,500小時。轉播賽事包含桃猿Lamigo全主場賽事、日本職棒阪神虎全主場賽事、美國職籃NBA、英格蘭超級足球聯賽、足總盃、義大利甲級足球聯賽、世足會外賽歐洲區及南美區，以及國人關注的世界桌球巡迴賽、羽球亞錦賽等。
(中時電子報)
文章來源：ELEVEN粉絲團
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