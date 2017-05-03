泰馬合資之旺達能源公司 將投資雲林綠能2000億元

泰國及馬來西亞合資的旺達能源股份有限公司將在雲林投資風力及太陽光電設備，預估投資2000億元，縣長李進勇代表雲林縣政府與旺達能源股份有限公司籌備處代表人拿督丁重誠簽署合作備忘錄。

旺達能源代表人拿督丁重誠，在馬來西亞從事太陽能發電廠的事業，他表示，自己是雲林子弟，旅外20多年，抱著回饋母縣的想法，決定在雲林投資綠能建設。

旺達能源公司籌備處初步規劃將在雲林投資陸域風電1000MW，投資金額約600億新台幣；離岸風電1000MW，投資金額約800億新台幣；太陽光電約2000MW，投資金額約600億新台幣，投資總金額約達新台幣2000億。

雲林縣府指出，旺達能源是結合泰國Gunkul Engineering Public Company Limited及馬来西亞太陽能資源有限公司合作成立的公司，旺達能源承諾將在雲林縣設立專案公司，並優先提供雲林縣民就業機會。

(中時)