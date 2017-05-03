有片！男子疑開車恍神 撞飛機車騎士

肇事車輛撞飛騎士後一路向前，直到撞上燈桿後才停下。（譚宇哲翻攝）

停等紅燈的機車騎士無辜遭撞，機車嚴重損毀。（譚宇哲翻攝）

男子疑開車恍神 撞飛機車騎士

新北市32歲陳姓男子昨天下午2時許開車行經新莊區公園一路時，疑似開到一半恍神，先擦撞前方一輛汽車後，再失控撞上正在等紅燈的2名機車騎士，最後撞上路旁燈桿後才停，造成3人受傷送醫，所幸皆無生命危險，警方正釐清肇事責任歸屬。

警方表示，陳男當天開車沿公園一路往中正路方向行駛，先擦撞同向黃男(60歲)駕駛的休旅車，再衝撞停等紅燈的機車騎士，造成蔡姓女騎士(19歲)、林姓女騎士(50歲)及後座乘客鍾姓男子(55歲)等3人受傷送醫，經查肇事駕駛與傷者皆無酒駕，詳細肇事原因及責任歸屬仍待釐清。

(中時)