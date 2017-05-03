蔡拋兩岸「三新」 游梓翔轟：問題在民進黨三心二意
針對兩岸關係，蔡英文總統日前接受媒體專訪時，提出「新情勢、新問卷、新模式」等兩岸互動新主張，並籲台灣、大陸共同維持穩定狀態，發展結構性核作關係。對此，世新大學口語傳播系教授游梓翔在臉書轟，「三新無用」，兩岸問題出在在民進黨的「三心二意」。
蔡英文總統接受《聯合報》專訪時，拋出「新情勢、新問卷、新模式」的兩岸「三新」主張，新問卷意即兩岸需以善意共同解答問卷；新情勢意即大陸應思考，如何採取善意方式面對兩岸難題，新模式則是兩岸互動要維持一定善意與彈性，並發展出結構性的核作關係。
對於蔡英文拋出的兩岸「三新」，游梓翔今(3)日在臉書怒轟，三新無用，問題在「三心二意」，「蔡所說的話究竟『新』在哪？真認為這樣的空話能解兩岸僵局？」，並說兩岸真正的問題在民進黨的三心二意，所謂的三心包括聯美制中的心、聯日制中的心、台灣獨立的心，二意則是對大陸的敵意、有事沒事來段空話應付一下的虛情假意。
游梓翔說，連面對矛盾很多的中美關係，川普都懂得用尊重「一中政策」來促進合作，兩岸要打破僵局，答卷既不新、答案也很簡單，要的是「一心一意」。
(中時電子報)
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