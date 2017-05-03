彰化肉圓漲到100塊 老闆這麼說

彰化北門肉圓名店貼出了漲價告示，大肉圓100元、小肉圓50元。(圖/中央社)

肉圓是彰化最著名的食物，許多饕客慕名而來。(圖/臉書:彰化人大小事)

彰化北門肉圓名店在本月大漲25%，其中最熱門的大肉圓要價100塊，引起網友批評。對此，業者有說法了！店家表示，肉圓變比較大。

據《東森新聞雲》報導，上述肉圓店的湯姓老闆出面解釋，價格之所以調漲，是因為原物料上漲、一例一休、開立統一發票等因素，以至於成本負擔太大，提高了大概每月200萬元。

老闆強調，這次是不得不漲，但絕對值回票價，因為肉圓加大了。而且大肉圓外皮酥脆，內餡含布干貝、鴨蛋黃，除此一家別家沒有！

(中時電子報)