朝野僵持不下 前瞻審查條例將挑燈夜戰

立法院經濟、財政等六委員會聯席會議3日繼續審查「前瞻基礎建設特別條例草案」，國民黨立委們一開會就在主席台前舉標語，高喊「拒絕綁樁，退回重擬」、「錢坑法案，債留子孫」，而黃昭順（左）也吹哨子，向召委高志鵬（右）抗議。（劉宗龍攝）

立法院經濟聯席委員會今重審《前瞻基礎建設條例》草案，藍綠僵持不下，會議已空轉一上午。會議主席、民進黨立委高志鵬下午裁示會議時間延長到午夜12時，準備挑燈夜戰，隨後再宣布休息，會議再度停擺，藍委放話稱「將戰到12點。」

對於藍委意見，高志鵬表示，國民黨立委可登記發言，進行廣泛討論，但藍委仍持續跳針喊「退回重擬」，雙方並無交集。

針對國民黨要求退回重擬一事，高志鵬表示，基於議事規則的「一事不二議」原則，國民黨要求退回之提案已經在首次會議時表決不通過，因此無法退回。

(中時)