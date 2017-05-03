立委張麗善發起「中華民國婦女企業諮詢協會」

「雲嘉南區婦女企業諮詢委員會」功成身退，由立委張麗善、前立委侯惠仙等人發起的「中華民國婦女企業諮詢協會」昨日成立，第一屆理事長由張麗善當選。

中華民國婦女企業諮詢協會有苗栗縣、台中市、彰化縣市、南投縣市、雲林縣、嘉義縣市、台南市共7區擴大組織參與。

該會去年12月召開第一次籌備會，推舉立法委員張麗善擔任籌備會主任委員，並向內政部提出申請成立全國性社團，於106年3月7日回函准予籌設「中華民國婦女企業諮詢協會」。

昨日在斗六市雲悅會館舉行成立大會並選舉第一屆理監事及理事長，理事長為張麗善。

張麗善表示，將整合相關資訊與資源，給予國內婦女企業更多元協助及提昇婦女企業知名度。

(中時)