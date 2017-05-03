兒脫口爆 岑永康「最愛吃快過期的食物」

岑永康和兒子上節目接受父子默契考驗，被兒子爆料「最愛吃快過期的食物」。（圖／本報系資料照片）

知名夫妻檔岑永康和張珮珊都是從主播出身，兩人擁絕佳口才與機智反應，尤其夫妻倆在2015年攜手主持金鐘獎紅毯，岑永康和張珮珊做足功課、與來賓有梗互動、準備道具等，表現被讚「0負評」，而夫妻倆不時也透過臉書分享家庭趣事，今（3日）則發文透露岑永康被兒子爆料「最愛吃快過期的食物」。

岑永康和張珮珊稍早在臉書發文，透露岑永康和兒子上節目接受父子默契考驗，當主持人問「爸爸最愛吃什麼？」岑永康兒思考一會兒後回答「爸最愛吃快過期的食物！」嚇得主持人追問「蛤？怎麼說？」岑永康兒子才說：「在冰箱裡，牛奶、罐頭或其他吃的，快要過期或剛過期，爸爸都說不要丟，他立刻吃掉...」。

岑永康和張珮珊直呼發文是「心酸文」，夫妻倆文末還標記「爸爸是廚餘處理機？！」並留言「不然誰吃...唉～」。

(中時電子報)