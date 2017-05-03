退回重擬不被接受 前瞻審查會議延長至晚上12點

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召委高志鵬宣佈會議延長至晚上12點後即離開，會議繼續暫停。(陳鷖人攝)

立法院下午日繼續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠雙方仍無共識，國民黨團仍要求退回行政院重擬。召委高志鵬表示，國民黨團提出退回重擬要求上週已投票否決，一事不再議，不可能退回重擬。

另外，高志鵬表達不與國民黨正面衝突立場，宣布將會議時間延長至晚間12點，接著宣布繼續休息，隨即離開會場。

據本報日前報導4月24日，國民黨團求把該條例草案退回行政院的提案，經點名表決結果後，贊成退回17票，反對退回42票，本案未通過。

(工商)