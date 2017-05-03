廣州港實現「開門紅」 吞吐量達1.3億噸
廣州國際航運中心和國際航運樞紐建設捷報頻傳。今年第一季度，廣州港保持穩中向好發展態勢，集裝箱運輸實現快速增長；全港累計港口貨物吞吐量約13047萬噸，同比增長6.73%；集裝箱吞吐量449.76萬標準箱，同比增長11.47%，實現「開門紅」。
繼3月29日廣州港股份在上交所上市之後，廣東省、廣州市重點建設項目的南沙港區集裝箱三期工程6個萬噸級深水泊位和24個駁船泊位本月已全面建成投產。
廣州港集團員工黃先生說：「十幾年前，我們坐著快艇小舢板到龍穴島的時候，島上還很荒蕪，現在到龍穴島上，能看到碼頭氣勢非常壯觀。」
隨著南沙集裝箱三期工程6個深水泊位的竣工，將與2004年、2006年陸續投產的南沙集裝箱一期、二期工程10個深水泊位連成一體運作。廣州港南沙港區的規模化、集約化、智能化水平將得到進一步提高。
此外，也讓南沙新區、泛珠三角地區經濟發展能力，邁出新步伐，進一步鞏固和加強廣州國際航運中心和航運樞紐的基礎，也間接協助廣州市參與粵港澳大灣區、21世紀海上絲綢之路的建設。
(旺報)
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