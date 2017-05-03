移鄰居車50公尺 男吃竊盜罪

新竹市陳姓男子日前發現停在地下室的機車不翼而飛，急得報警，警方過濾監視器追查，發現機車被王姓鄰居牽走，停在同層地下室死角，陳雖尋回愛車，仍堅持對鄰居提出竊盜告訴。

警方調查，陳男與王男住在東大路上同棟公寓，陳男平常將機車停在地下室1樓停車格，不料日前下樓取車，意外發現車子不見，趕緊上樓報警處理。

警方據報趕抵，與陳男到管理室調閱監視器，從前日畫面中發現機車被鄰居王姓男子無端牽走，但未被騎出公寓，警方研判車仍在地下室，遂回到現場重新查看，果然在地下室1處死角找到失車。

儘管機車被牽走距離只離車位不到50公尺，但陳男氣不過王男擅自移車，仍堅持提出竊盜告訴，警方受理後聯絡王男到案，但至今仍無音訊，被依竊盜罪嫌函送偵辦。

法界人士認為，過去曾有民眾為了向好友惡作劇，偷偷將友人機車藏起來，朋友不知實情，著急打110報警，警方最後找到車並查出朋友就是「真凶」，弄得雙方超尷尬，起竊盜屬於公訴罪，無法撤告，呼籲民眾未經同意，切勿擅自移動他人的車。

(中時)