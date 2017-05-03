光復北、八德路口下陷 北市府遭批麻木不仁
台北市光復北路、八德路口施工造成地面下陷，緊急封路已邁入第4天，用路人與周邊民眾生活大受影響。今下午北市議會召開大會，藍綠議員不滿市府處理態度消極，未將處理層級提高到府級，也沒對外說明情況，對居民的不便「漠不關心」，要求盡快成立連絡窗口協助與台電溝通，保障市民權益。
北市議會今下午召開大會，議員陳孋輝不滿指出，居民房子已出現龜裂、傾斜情形，路基一直下滑，住戶嚇得要死，事發後市府不但未把災害處理層級提高到府級，也沒對外具體說明，新工處只會一直轉發台電的新聞稿。她痛批，民眾生活受到那麼重大影響，市府竟漠不關心，對這件事麻木不仁。
陳孋輝還說，針對權益受損的居民，市府要盡快成立連絡窗口，否則沒人協助他們拍照、存證，未來怎麼跟台電求償？議員周柏雅也認為，這種下陷現象實在「很異常」，大家擔心未來會有相關災害發生，市府不僅要向當地居民說明，也該適時對外報告。
議長吳碧珠表示，除了安全疑慮、居民鄰損外，目前周邊交通很阻塞，應提出交維計畫，要求市府立即召集府級高層會議，定時向外界發布消息、也向議會正式答覆，保證市民的權益。
北市府秘書長蘇麗瓊說，北市工務局、交通局有持續監控，已要求局處把資訊整合在一起，每2小時定期對外說明清楚，減少民眾疑慮。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。