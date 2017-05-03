光復北、八德路口下陷 北市府遭批麻木不仁

台北市光復北路、八德路口施工造成地面下陷，緊急封路已邁入第4天，用路人與周邊民眾生活大受影響。今下午北市議會召開大會，藍綠議員不滿市府處理態度消極，未將處理層級提高到府級，也沒對外說明情況，對居民的不便「漠不關心」，要求盡快成立連絡窗口協助與台電溝通，保障市民權益。

北市議會今下午召開大會，議員陳孋輝不滿指出，居民房子已出現龜裂、傾斜情形，路基一直下滑，住戶嚇得要死，事發後市府不但未把災害處理層級提高到府級，也沒對外具體說明，新工處只會一直轉發台電的新聞稿。她痛批，民眾生活受到那麼重大影響，市府竟漠不關心，對這件事麻木不仁。

陳孋輝還說，針對權益受損的居民，市府要盡快成立連絡窗口，否則沒人協助他們拍照、存證，未來怎麼跟台電求償？議員周柏雅也認為，這種下陷現象實在「很異常」，大家擔心未來會有相關災害發生，市府不僅要向當地居民說明，也該適時對外報告。

議長吳碧珠表示，除了安全疑慮、居民鄰損外，目前周邊交通很阻塞，應提出交維計畫，要求市府立即召集府級高層會議，定時向外界發布消息、也向議會正式答覆，保證市民的權益。

北市府秘書長蘇麗瓊說，北市工務局、交通局有持續監控，已要求局處把資訊整合在一起，每2小時定期對外說明清楚，減少民眾疑慮。

(中時)