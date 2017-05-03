加班費換補休到期直接取消 勞動部：不違法

勞動部今公布新函釋，說明休息日出勤後，勞工可否將加班費換成補休的問題，勞動部認為，補休標準、補休期限、期限到期之後的處置等，都可回歸勞雇雙方協商，也就是如果勞雇約定將加班費更換成補休，在期限內未休畢，雇主取消補休也不違法。

勞動部表示，如果在休息日出勤工作「後」，選擇補休取代加班費，故為法所不禁，勞雇雙方應協商，自行約定補休標準、補休期限、未休完的時數該如何處置等約定。

勞動部官員解釋，加班費換補休有兩大原則，雇主必須取得個別勞工的同意、也不能在勞動契約或工作規則中一次向後拋棄，也強調當勞工不同意雇主將加班費換成補休、或是不同意更換比例時，如果雇主有片面以補休更換加班費情形，可循申訴管道提出申訴。

(中時)