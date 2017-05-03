周杰倫罵的是特警？他爆：被罵當下險落淚
周杰倫到大陸西安開唱，卻因為怒罵安保人員滾出去，在微博掀起熱議，事後被指出他罵的其實是有功權力的警察，遭到陸網友圍剿，經紀公司代為澄清，被罵的不是公安，不過現有資深時評人爆料，在場的確實是公安，還要政府依法處罰，「否則會讓人家瞧不起大陸的法律。」
微博網友「一個有點理想的記者」，自介是資深時評人，連日發文評論周杰倫，認為他的行為「百分百涉嫌妨害公務罪」，並說中國如果是法治國家，就要依法處罰，「否則會讓人家瞧不起大陸的法律。」
而他又說從西安公安那裡了解到，周杰倫事後根本沒道歉意思，是因為公安局負責人撂話「不道歉別想離開」，所以才會在微博發文致歉，後來事情持續發酵，周杰倫才親自到現場道歉。
他也透露被罵的特警支隊副大隊長，是個老警察，立功多次，卻在6萬人面前被罵，讓他在現場險些落淚，而他也沒有原諒周杰倫，因為雙方根本沒見到，「所謂當事人已諒解純屬謠傳」，言論一出引來正反網友論戰，有人要他拿出證據，不要造謠。
(中時電子報)
關鍵字：周杰倫、
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