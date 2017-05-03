防偽鈔及詐騙宣導 中市警移師市場面授攤商

台中市第一警分局到市場宣導防偽鈔及詐騙。（陳淑芬翻攝）

台中市第五市場傳出攤商收到千元偽鈔案，第一警分局3月下旬逮捕林姓嫌犯後，近日先後派員到第五市場及第二市場進行防偽鈔宣導，並教導兩處市場的攤商，辨識偽鈔及宣導防詐騙方法。

第一分局副分局長薛錦孟指出，各市場攤商都是小本生意，賺錢辛苦，只要收到1張千元偽鈔，一整天辛苦工作都枉費了，他當場掏出身上千元鈔現金解說真偽鈔辨識技巧，並呼籲民眾，若發現偽鈔要保全證據，提供發生時、地，使用偽鈔者的穿著、特徵及使用交通工具等情資，提供警方作為偵辦依據。

第一分局呼籲，使用偽鈔的嫌犯通常會挑選市場、攤販等光線較昏暗，人潮眾多時犯案，呼籲攤商收到面額較大鈔票時務必要做防偽檢查，例如，鈔票版面大小、防偽隱藏字及窗式安全線是否變色等都是辨別重點。

薛錦孟指出，警方全力打擊詐欺集團，經分析發現，詐欺案以假檢警、網路拍賣手法最多，若接到可疑電話要求至提款機轉帳、銀行解約提領現金，即可能是詐騙集團，呼籲防詐騙口訣「一聽、二掛、三查證」，先聽清楚對方說甚麼，再立即掛掉電話，並撥打防詐專線「165」及「110」報警、向親友等管道查證，以免受騙。

(中時)