廣州幼稚園推「家長助教」 豐富教學
近年開始家長、學校共育的教育方式日漸流行。廣州部分幼兒園也興起「家長助教」，利用幼兒家長自身優秀的教育資源，邀請家長每週走進園內開設一堂主題課。
而「家長助教」當中包括警察、醫生、飛行員、建築師等，課程內容將由家長根據自己的職業或特長自主設置。對於這種做法，家長們的評價贊彈不一，教育專家則分析，如把控得當，這一模式實則利大於弊。
種植物、學插花、觸摸警服、觀看牙齒模具、學習房子構造等課程，為白雲區某公辦幼稚園的「家長助教」課程；該幼稚園園長表示，從開園時就推行「家長助教」模式，至今已有近6年之久。
幼稚園的「家長助教」課程豐富多樣，主題大致按氣節、節日、職業等進行設定，小班以講故事、唱兒歌、玩遊戲為主，中班和大班曾開設過警察課、飛行員課、牙醫課等職業特色課及插花、拼圖、包粽子等手工課，有時還會根據萬聖節等節日來設置課程內容。
該幼稚園園長也說：「曾經有擔任牙醫的家長過來上課，利用情景模擬和牙齒模具，教孩子認識蛀牙，學習護牙知識，大家都覺得很新鮮。」
(旺報)
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