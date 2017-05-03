人要紅得發紫 戴忠仁曝「這個」反要黑得發紫
我們常用「紅得發紫」來形容當紅藝人，節目「國寶檔案」主持人戴忠仁說，好的紅茶就是要黑得發紫。明天(4日)戴忠仁將在節目中讓大家知道「茶顏觀色」是挑紅茶的關鍵法門。
戴忠仁製播一系列有關茶的專輯，引起很大迴響，系列專題已經持續近兩年仍是欲罷不能，最近他到魚池紅茶實驗所採訪時，還挑了四種台灣當紅的紅茶進行PK，從色香味逐一比較高低和差異，茶改場的專家也教戴忠仁一個秘訣，就是挑紅茶要挑茶葉黑得發紫的！
台灣紅茶曾經是享譽國際的名牌，七、八十年前追求時髦的日本人喝的就是台灣紅茶，而這些好紅茶的研究重鎮就是在日月潭的魚池茶改場，戴忠仁說，經由這次採訪，他現在喝台灣的紅玉或紅韻時都格外珍惜，因為他發現茶改場的研究人員培育一項新品種的茶，平均要花上21年的時間才成功，這還不包含在市場的推廣時間，人生有幾個二十年青春呀!?
在追蹤採訪過程中，戴忠仁赫然發現一大批民國四十年代的紅茶，這一些超過一甲子的老茶外界都視為寶，不過，戴忠仁在節目中的評價讓人出乎意料之外，國寶檔案「台灣紅茶的故鄉」專輯明天(4日)晚間十一點人間衛視頻道播出。
(中時電子報)
關鍵字：戴忠仁
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