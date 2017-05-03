新北殯葬處人員涉圖利、收賄 檢調約談29人
台北市、新北市殯葬人員傳出集體貪瀆案！檢調接獲檢舉，指台北市、新北市殯葬處墓政管理員科歐陽、陳姓7名科員明知殯葬業者「土公仔」在土葬、修墓時，應依法申請，卻予以包庇不予開罰，甚至收賄，今兵分33路搜索殯葬業者辦公室、涉案科員住處，並約談涉案科員、業者18人及11名證人到案。
檢調接獲檢舉，依據殯葬管理條例規定，包括移骨起掘(撿骨)等土葬，以及墳墓修繕，都必須向殯葬處墓政管理科申請，否則予以開罰，但殯葬業者卻勾結台北市歐陽、新北市陳姓科員等人，予以包庇。
檢調指出，台北市目前可以土葬的地點只有陽明山、富德靈骨塔附近，新北市則未限制土葬地點，但都土葬前須先向墓政管理科申請。
檢調懷疑，歐陽等7名科員，涉嫌自2015年9月至今年3月止，私自讓熟識的殯葬業者違法土葬以及修繕墳墓，不但不予開罰外，還教導業者將新墓的造墳日期以黑漆塗掉，避免殯葬同業檢舉，涉嫌圖利業者。另涉案的科員還與業者勾結，相約在車上或暗處交付、收受賄賂，初計共有20案涉及不法，每案收賄1至3萬元，受賄金額數十萬元。
(中時)
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