《油來遊去》月刊給狼師包 中油：一切合法

針對外界質疑中油《油來遊去》月刊委由日創社文化事業有限公司規劃設計及印刷一事，中油表示，日創社自103年開始參與中油《油來遊去》刊物投標，採購過程都符合招標相關規定，一切合法。

中油強調，《油來遊去》月刊105年的決標金額為930萬元，委託廠商辦理事項除規劃設計，還包括編輯、印刷及發行，全年總計發行120萬份，分送至各中油加油站供民眾索取。105年度採購合約即將在今年6月到期，考量資訊電子化及因應刊物整併等業務需要，於今年4月份即決定約滿後將不再出刊。

中油統計，最近10年由日創社文化事業公司得標的採購案共有10件，其中100萬元以上之購案有3件，為中油公司103年至105年油來遊去月刊規劃設計製作與發行，皆採準用最有利標之公開評選方式辦理，各有4至8家廠商參與競標，評選委員亦依「採購評選委員會組織準則」規定組成，評選及決標符合政府採購法。

另7件為未達100萬元之採購案，其中僅1件發行油氣管線管理專冊案採限制性招標議價方式辦理，其餘6件為中油公司中英文業務簡介案，均採參考最有利標之精神方式辦理，符合政府採購法機關辦理未達公告金額採購招標辦法之規定，且各案均有3家以上廠商參與競標，過程均秉持公平公正公開之精神。前述10案皆依政府採購法規定辦理。

中油解釋，《油來遊去》主要企畫的理念是透過「幸福加油站」的角度出發，帶領民眾品嚐台灣各地的人文風情、美食佳餚，同時提供優惠商家資訊和活動，與消費者建立良性互動，讓刊物成為本公司與民眾的溝通橋樑，也形塑企業形象。

(工商)