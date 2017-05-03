黑鮪魚季開跑 為東港鎮帶來不同面貌

屏東黑鮪魚文化觀光季正式起跑，今年導入主題藝術燈飾，將給遊客不同以往的漁村風貌。（林和生攝）

東港第一鮪拍賣結束後，宣告屏東黑鮪魚文化觀光季正式登場，今年導入主題藝術燈飾、限定特色小吃宴、社區旅行等活動；屏東縣長潘孟安表示，邁入第17年的黑鮪魚季，不再以吃為宣傳，特地結合在地文化、觀光旅遊等資源，盼能打響黑鮪魚故鄉名號。

潘孟安強調，縣府自2001年創辦黑鮪魚文化觀光季，扮演領頭羊角色，不僅是縣內知名度最高的觀光活動，亦成功將東港塑造成全國首屈一指的「海鮮首都」，替沿海鄉鎮帶來可觀經濟效益，尤其透過行銷包裝，讓當地旅宿、伴手禮產業蓬勃發展，是持續推動黑鮪魚季的重要意義。

東港區漁會總幹事林漢丑坦言，一尾黑鮪魚改變整個東港鎮面貌，牠讓華僑市場重建，有了全台首座開合式的鵬灣跨海大橋，讓饕客不只是為了品嘗美食而來，也能感受不同的漁村風光，未來還將打造恆溫的櫻花蝦及鮪旗魚拍賣市場，都是黑鮪魚季帶來的附加價值。

至今日黑鮪魚拍賣數量已達11尾，下周進入「月光瞑」，預計會有大量漁獲入港，每公斤拍賣價格約1000元上下；今年縣府以「魚水滿豐」、「東港三寶」、「幸福東港」3大主題，裝飾8組燈飾，在東港鎮光復路大排河堤旁一路亮燈，以燈光增添夜晚氛圍，品嘗海鮮後，可漫步藝術燈景街道中，別有一番風味。

(中時)