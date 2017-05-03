前瞻計畫挨批錢坑 張景森反擊：哪一項浪費錢？

政務委員張景森3日接受《POP搶先爆》專訪。（方濬哲攝）

政務委員張景森3日接受《POP搶先爆》專訪。（方濬哲攝）

行政院政務委員張景森3日接受《POP搶先爆》專訪，宣傳前瞻計畫，對於國民黨要求前瞻計畫退回重審，張景森表示，國家應該做的事情，不要變成政黨惡鬥，馬政府時代的特別預算，立法院「一個月就通過」。另各界批評此計畫是錢坑，張景森反擊說，前瞻內容厚厚一本，可以直接挑出具體項目來談，哪一個不合適、哪一個浪費錢。

行政院政委張景森今(3)日在廣播節目受訪表示，蔡英文總統第一次選舉時就提出10年政綱，推動下一個世代建設，並不是昨天才想起來的，而且大型國家建設不是短期內就能完成的。張景森指出，過去馬政府時代的特別預算案，立法院都是一個月就通過了，「國家建設的事情，不要變成政黨惡鬥」。

張景森指出，國民黨執政任內兩次特別預算，從擬定到送行政院都沒有超過兩個月，立法院都是審查一個月就通過，但自己不會因此批評國民黨草率、倉促，「因為任何政黨執政早就想清楚要做什麼事」。他說，一個準備8年的執政團隊，該做什麼不該做什麼不該早就想好了嗎？重點是要快速且有效率地通過行政程序去通過與執行。

張景森說，任何一個單項工程都不是四年能夠完成的，例如馬英九的愛台12項建設，也都是預定八年，就是因為這些重大建設沒辦法在短期內完成，但是這種建設不能拖拖拉拉，這是負責任的心態。

張景森強調，很多人認為8年8800多億元舉債過多，但其實就現在國家的財政規模，8年8800多億元，還遠遠不到舉債上限，至少還有1.7兆元的空間，絕對能應付國家重大突發狀況。

(中時)