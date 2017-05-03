被載未戴安全帽 通緝犯認栽

許姓通緝犯未戴安全帽被警方查獲，最後身份揭穿遭逮。（楊明峰翻攝）

33歲許姓男子2日晚間9時許遭友人以機車雙載，行經桃園市大園區中山南路與橫湳路口時，因未戴安全帽，遭巡邏員警發現上前攔查，一度謊報身份，最後被揭穿是毒品通緝犯，被警方逮捕歸案。

大園警分局大園所所長劉韋杉說，許男涉嫌毒品案，今年4月遭屏東地檢署通緝，當天下班時，由友人騎機車載著回家，因沒戴安全帽，遭他與員警陳俊仁攔查時，數度謊報姓名與身分證字號，最後被帶回派出所，經人臉辨識系統查獲為毒品通緝犯。

警方現場還查獲許男飲料瓶中，塞著一包安毒，坦承以500萬購得，自行使用，訊後被依毒品罪嫌等罪嫌移送偵辦。

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(中時)